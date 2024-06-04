البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بيد "حماس" الآن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن وقف إطلاق النار في قطاع يتوقف على موقف حركة "حماس"، ودعت الحركة للموافقة على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئيس بايدن، يوم الاثنين، إن "حماس يجب أن تقول كلمتها. وإذا كانت تريد وقف إطلاق النار وتخفيف وضع سكان غزة، فإن الآن هذا بيد حماس التي يجب أن تتخذ القرار".

إقرأ المزيد

وامتنعت جان بيير عن التعليق على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوقع أمام الكونغرس يوم 13 يونيو الجاري في الوقت الذي لن يكون فيه بايدن بواشنطن، إذ أنه سيتوجه إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة الدول السبع.

وكان بايدن قد أعلن يوم 31 مايو عن مقترح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".

وتعليقا على المقترح، قالت إسرائيل إنها لا تزال تسعى لتحقيق كافة أهدافها في قطاع غزة، بينما أعلنت "حماس" أنها تنظر إلى المقترح "بإيجابية".

المصدر: تاس