الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية ترتكب 4 مجازر ضد العائلات خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر بحق العائلات، ما يرفع عدد قتلى الحرب منذ السابع من أكتوبر إلى 36479.

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وأوردت الوزارة في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ241 على قطاع غزة"، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36479 شهيدا و82777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن انتشال 70 جثمانا في جباليا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجثث لا يزال تحت الأنقاض.

المصدر: RT