غارة إسرائيلية واشتباكات في مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقعا داخل مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث دارت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم فجرا.

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ووقعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في المخيم، حيث تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع قرب آلية عسكرية إسرائيلية.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مخيم بلاطة وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

في غضون ذلك، قامت القوات الإسرائيلية بتجريف وتخريب البنية التحتية وعدد من الشوارع بمخيم بلاطة، وأظهرت مقاطع مصورة جرافة عسكرية تخرب ممتلكات الأهالي بالمخيم.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية