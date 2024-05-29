الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد ضحايا أطقمة إلى 30 قتيلا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل أحد مسعفي الهلال الأحمر في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتله.

وقالت الجمعية في تغريدة على منصة "إكس": "استشهد عضو طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى القدس عصام روحي محمد عقل، وجاء ذلك بعد استهداف منزله الليلة الماضية في مخيم البريج للاجئين".

وأضافت: "وبذلك يصل مجموع الشهداء في صفوف كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني إلى 30 شهيدا، منهم 17 استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني".

The Palestine Red Crescent Society (PRCS) member of the Al-Quds Hospital staff, Issam Rouhi Mohammed Aqel, has been killed. This occurred after his home was targeted last night in Al-Bureij refugee camp in the central governorate. This brings the total number of martyrs among the… pic.twitter.com/62XcINYrZB — PRCS (@PalestineRCS) May 28, 2024

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في فبراير الماضي، العثور على مركبة إسعاف تابعة لها، مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، مؤكدة "استشهاد طاقمها بعد فقد آثاره خلال مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب (6 سنوات) والتي عثر على جثمانها أيضا مع خمسة من أفراد عائلتها في 10 فبراير، بعد محاصرة سيارتهم التي كانت تقلهم قبل 12 يوما من التاريخ السابق ذكره، في منطقة تل الهوا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 236 على التوالي، والتي تسببت بمقتل أكثر من 36 ألف شخصا أغلبهم من النساء والاطفال.

المصدر: RT