بوغدانوف يبحث تسوية النزاع في الشرق الأوسط مع السفير الإماراتي في موسكو

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإماراتي في موسكو محمد الجابر تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "جرى خلال اللقاء بحث المسائل الآنية للتعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي الفعال وتعزيز الاتصالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ذات المنفعة المتبادلة".

وأضاف البيان أنه جرى كذلك "تبادل الآراء حول القضايا الملحة لجدول الأعمال الإقليمي والدولي مع التركيز على مهام التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بأسرع ما يمكن".

وأشارت الخارجية إلى أن نائب وزير الخارجية استقبل السفير الإماراتي يوم الثلاثاء 28 مايو بطلب منه.

المصدر: RT