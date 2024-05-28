الداخلية العراقية تصدر بيانا بعد سلسلة اعتداءات على مطاعم أجنبية في بغداد (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على عدد من المشتبه بهم في الاعتداء على مطاعم أجنبية في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس الاثنين على صفحتها في موقع "فيسبوك": "خلال الـ48 ساعة الماضية تعرضت مطاعم في العاصمة بغداد تحمل علامات تجارية أجنبية إلى سلسلة من الاعتداءات أسفر البعض منها عن حدوث خسائر مادية".

وأضافت: "على خلفية هذه الاعتداءات أمر وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري بإصلاح الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات والإسراع بفتح هذه المطاعم ومعاقبة القوة الماسكة للأرض لتهاونها بالواجب، فيما تجري الآن تحقيقات موسعة مع عدد من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم خلال هذه الاعتداءات".

وأشار البيان إلى أن: "هذه الأعمال التي قام بها نفر ضال من مشوهي الفكر والاعتقاد تضر بمصلحة البلاد وتعطل عملية الاستثمار التي بذلت فيها الحكومة جهودا مضنية لإنجاحها، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجلب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، يتوهم بعض الجناة أنهم بهذه الأفعال يعاقبون بعض الدول من خلال الإضرار بمصالحها والحقيقة فإن هذه الأفعال غير القانونية تسيء إلى سمعة بلدنا وتهدف إلى الإضرار بحالة الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، ما يستدعي إدانتها وعزل من يقوم بها".

خلال 24 ساعة فقط.. ملثمون يستهدفون 3 مطاعم أمريكية متفرقة في بغداد (فيديو) .



تعرضت ثلاثة مطاعم أمريكية في بغداد خلال 24 ساعة لهجمات بقنابل وعبوات، أو اعتداءات من مسلحين، في عملية تبدو أنها منظمة لم تعرف أهدافها بعد. pic.twitter.com/M9EUI9Ql8Q — Arab-Military (@ashrafnsier) May 27, 2024

وأكد على أن "وزارة الداخلية وبحكم مسؤوليتها عازمة على الاستمرار في تحقيق الاستقرار الأمني في مختلف مناطق البلاد وستحاسب بشدة كل من يحاول العبث بالأمن والاخلال بالنظام ومخالفة القوانين".

ومنذ الأحد الماضي، تتعرض مطاعم أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بينهم مطعم "KFC"، لهجمات نفذها ملثمون ومسلحون، فيما انتشرت فيديوهات بين العراقيين على مواقع التواصل توثق تلك الاعتداءات.

المصدر: RT