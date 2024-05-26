السيسي يوجه بمواصلة تطوير الموانئ المصرية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية.

وخلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري مع وزير النقل، وقائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة المصرية، اطلع على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلا عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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وأكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير في وقت سابق أنه لتطوير الموانئ يجب ربطها بمناطق الإنتاج سواء صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي بوسائل مواصلات.

وأشار إلى أن الممرات اللوجيستية هي من تحرك الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة وكل قطاعات النقل بكفاءة عالية، ومنها ممر "طابا – العريش" والذي يعد ميناء جديدا في أقصى الحدود الشرقية لمصر، لأن ميناء طابا هو ميناء تنموي اقتصادي وقضية أمن قومي.

المصدر: RT