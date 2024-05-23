منّاع للدستور الأردنية: RT العربية تمكنت من مواجهة الضغوط وإيجاد حلول للتواجد في الساحات الإعلامية

أكدت مايا منّاع مديرة قناة RT العربية أن القناة تمكنت من مواجهة الضغوط غير المسبوقة التي تعرضت لها، وإيجاد حلول للتواجد في الساحات الإعلامية بقوة.

إقرأ المزيد

وتطرقت مديرة RT العربية في حديث مع صحيفة "الدستور" الأردنية إلى العقوبات والضغوط التي تواجهها قناة "روسيا اليوم" مؤخرا وكيفية التغلب عليها، حيث قالت إن القناة تمكنت من إيجاد الحلول للحفاظ على تواجد قوي في مختلف الساحات الإعلامية، وحازت على ثقة الجمهور، وخاصة العربي.

وأضافت منّاع أن القناة تتميز بقربها من جمهورها العربي، وتقديرها لوعيه ولاهتماماته وتنقلها بمهنية وحيادية، رغم الكثير من الضغوطات التي تواجهها والتضحيات.

ولفتت إلى الوضع الصعب الذي يتعرض له مراسلو القناة في غزة، والذين فقدوا بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي وعددا كبيرا من أفراد عائلاتهم أثناء تغطيتهم لما يتعرض له القطاع، بل كانوا هم أنفسهم عرضة للخطر الشديد في سبيل نقل الحقيقة من قلب الحدث، كما أنهم رفضوا رفضا قاطعا مغادرة القطاع بحثا عن مكان آمن، وواصلوا أداء رسالتهم بإخلاص منقطع النظير.

وأكدت منّاع على أن "نجاح قنوات RT بات مثالا يحتذى به لما تم تحقيقه رغم الضغوطات والتضييق"، مذكرة بأن القناة احتلت المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام الناطقة بالعربية من حيث القاعدة الجماهرية على الإنترنت حتى الآن.

وقالت إن القناة تمكنت من الحفاظ على جمهورها والوصول إلى شرائح جديدة، بالإضافة إلى أن الفيديوهات التي تتضمن شعار القناة حصدت نحو مليار مشاهدة في عام 2023، وسط مساع لتحقيق ملياري مشاهدة العام الجاري.

وأشارت مديرة RT العربية إلى أن زيارتها الحالية إلى الأردن تضمنت التوقيع على عدة مذكرات من شأنها تعزيز التعاون الإعلامي الروسي الأردني، مؤكدة على أن القناة تتعاون مع 17 وكالة إخبارية من أكثر من نصف الدول العربية.

وانضمت مؤخرا وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ووكالة "عمون" إلى قائمة وسائل الإعلام التي تتعاون مع قناة RT العربية، وتم توقيع الاتفاقات ذات الشأن على هامش فعاليات "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي" في العاصمة عمان.

وحول آفاق التعاون الإعلامي مع الأردن والعالم العربي والمشاريع المستقبلية، قالت منّاع إنه "عادة ما تتوافق أو تتقارب المصالح الدائمة بين روسيا والدول العربية، مما يسمح لنا بالقول بثقة إن التفاهم المتبادل وتطوير التعاون يمثلان توجها طويل الأمد ومستداما".

وأشارت إلى أنه "في ظل هذه الظروف، نضع هدفنا الاستراتيجي في تطوير التعاون مع وسائل الإعلام الصديقة في المنطقة، وخاصة أن الأردن ضمن الدول الخمس الأولى الأكثر زيارة لموقعنا".

وأضافت: "تهتم قناة RT العربية بالمشاريع المشتركة وإنتاج المحتوى المشترك.. وفي الوقت الراهن لدينا قيد التنفيذ برنامج InteRussia، ويعمل في قناتنا ضمن المشروع 9 صحفيين بعضهم في الموقع الإلكتروني، والبعض الآخر في وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرون في البرامج الترفيهية، وسيُختتم البرنامج في يونيو بتغطية لفعاليات منتدى سان بطرسبرغ الدولي الاقتصادي".

المصدر: RT+ "الدستور"