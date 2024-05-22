ارتفاع عدد القتلى في جنين إلى 11 بعد مقتل طفل فلسطيني

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء، أن الطفل وسيم عاهد جرادات قتل برصاص القوات الإسرائيلية في جنين، ما يرفع عدد القتلى منذ صباح أمس الثلاثاء، إلى 11 بينهم 4 أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء، مقتل الطفل وسيم عاهد جرادات (15 عاما) متأثرا بإصابته في جنين، ما يرفع عدد القتلى منذ صباح أمس الثلاثاء، إلى 11 بينهم 4 أطفال.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملياته في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية "قتلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، في مدينتي جنين وطولكرم خلال أسبوع واحد".

وأضاف التقرير أنه "منذ 7 أكتوبر الماضي، قتل 489 فلسطينيا، من بينهم 117 طفلا، وأصيب أكثر من 5000 فلسطيني، من بينهم حوالي 790 طفلا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار البيان، إلى أنه "من بين هؤلاء 472 شخصا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، و10 على يد المستوطنين الإسرائيليين، وسبعة لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة جنودا إسرائيليين أم مستوطنين".

وأكد أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قام خلال الأسبوع الماضي، بتوثيق حوالي 120 عملية تفتيش واعتقال، أكثر من ثلثها في محافظة الخليل، مما أدى إلى اعتقال ما لا يقل عن 90 فلسطينيا".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية