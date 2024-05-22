رئيس مجلس الدولة العماني: علاقاتنا مع روسيا تتطور على أساس الاحترام المتبادل (فيديو)

أكد رئيس مجلس الدولة العماني عبد الملك بن عبدالله الخليلي أن علاقات الصداقة بين عمان وروسيا تواصل تطورها بوتيرة متنامية مستندة إلى الاحترام المتبادل والتعاون على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخليلي اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة لمجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية الروسية، في ختام زيارته الرسمية إلى روسيا التي بدأت في 19 مايو.

ووقع الخليلي الثلاثاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون الثنائي.

وقال الخليلي في كلمته إن هذه المذكرة تأتي "لتؤسس لمرحلة جديدة ومهمة في العلاقات العمانية الروسية على المستوى البرلماني، نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون وتبادل الزيارات وإنشاء آلية للتواصل المؤسسي والمنتظم بين المجلسين وفتح آفاق أرحب للتعاون".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال الزيارات المتبادلة التي "أخذت في الستوات الأخيرة منحنى مكثفا بين كبار المسؤولين، وآخرها زيارة ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد إلى موسكو ولقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر 2023.

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وفي إطار زيارته، عقد رئيس مجلس الدولة العماني جلسة مباحثات مشتركة مع ماتفيينكو تم خلالها "استعراض التعاون بين المجلسين والقضايا التي تخدم العمل المشترك"، كما التقى قادة آخرين في البرلمان الروسي.

وخلال إقامته في موسكو، بحث الخليلي مع نائب وزير خارجية روسيا والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، "القضايا الراهنة لمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية الروسية العمانية مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، حسبما جاء في بيان للخارجية الروسية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملفات الشرق الأوسط، بما فيها الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واليمن وحوض البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان ستشارك بصفة ضيفة شرف في النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والتي تجري في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

المصدر: RT + وسائل إعلام عمانية