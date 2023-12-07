بوتين يؤكد على آفاق التعاون مع سلطنة عمان في قطاعي الطاقة والسياحة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، إنه يرى آفاقا جيدة لتطوير التعاون في قطاعي الطاقة والسياحة بين روسيا وسلطنة عمان.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع ولي العهد، وزير الشباب والثقافة والرياضة في سلطنة عمان زيازين بن هيثم آل سعيد، إن "شركاتنا تبدي اهتماما بالعمل في قطاع الطاقة".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "الرحلات الجوية المباشرة مفتوحة الآن" بين روسيا الاتحادية وسلطنة عمان، "وهي مثيرة للاهتمام وواعدة للغاية".

وبحسب الزعيم الروسي، فإن "حجم التجارة بين البلدين لا يزال متواضعا ... لكنه يتطور حثيثاً"، مشيرا إلى أن حجم التجارة زاد بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".

بدوره أعرب ولي عهد عمان عن استعداد بلاده للعمل على تطوير العلاقات والتعاون التجاري مع روسيا بغض النظر عن أي حالات طارئة، مؤكدا وجود فرص كبيرة.

وأقال ولي عهد عمان: "ما زلنا مهتمين بالاستثمار في الاقتصاد الروسي، ونستثمر في الأمن الغذائي، ونقوم بتطوير مشاريع في مجالات أخرى، بما في ذلك الثقافية، ونحن على استعداد لدراسة آفاق تعاوننا".

المصدر: نوفوستي