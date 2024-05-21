"أنصار الله" تدعو قيادة التحالف لـ"تصفير الأزمات والصراعات كليا"

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مهدي المشاط الرغبة الصادقة في صنع السلام مع الدول المحيطة باليمن ومع الفرقاء في الداخل.

وقال المشاط في كلمة بمناسبة ذكرى عيد الوحدة اليمنية: "نؤكد الرغبة الصادقة في صنع السلام وحسن الجوار واستعادة الإخاء مع محيطنا ومع الفرقاء في الداخل ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية مهما بلغت أن تلغي هويتنا اليمنية الوحدوية".

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وأضاف: "أدعو قيادة التحالف إلى إكمال ما بدأناه معها والانخراط الجاد في توقيع وتنفيذ خارطة الطريق"، داعيا قيادة التحالف للبدء الفوري في تهيئة الأجواء الداعمة لبناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي

وأضاف: "أدعو التحالف إلى المضي قدما في طريق السلام وتصفير الأزمات والصراعات كليا والعمل معا على جعل المنطقة ككل آمنة ومستقرة ومزدهرة".

وتابع المشاط: "ننصح بالحذر من أمريكا و"إسرائيل" وبريطانيا ومساعيها الهدامة والتدميرية ضد شعوب وبلدان أمتنا".

كما وجه دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للاضطلاع بدور إيجابي في تعزيز وتشجيع نوايا صنعاء وتوجهاتها الخيّرة.

المصدر: RT