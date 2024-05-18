المغرب.. "حزب الأصالة والمعاصرة" يهيكل فروعه لطي صفحة "إسكوبار الصحراء"

شرع "حزب الأصالة والمعاصرة" في المغرب في هيكلة فروعه ومحاولة طي صفحة مجموعة من القيادات التي ارتبطت بملف "إسكوبار الصحراء".

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن القيادة الجماعية للحزب ممثلة في فاطمة الزهراء المنصوري وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد المهدي بنسعيد، عقدوا يوم الخميس لقاء تواصليا مع النواب البرلمانيين على مستوى جهة الشرق.

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وحسب "هسبريس" فإن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى إعطاء ديناميكية جديدة للحزب بهذه الجهة التي كان يحكمها بقبضة من حديد عبد النبي بعيوي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.

وذكرت مصادر للصحيفة أن بعيوي بحكم كونه يشغل رئيسا لجهة الشرق ويتحكم في دواليب الحزب، فقد تسبب توقيفه على ذمة التحقيق في فراغ تنظيمي ما عجل بالعودة إلى طرق باب بعض الوجوه من أجل بعث التنظيم السياسي من جموده.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الهيكلة الجديدة لن تقتصر على الشرق فحسب بل ستسهم مختلف الجهات بالمملكة خصوصا في ظل تخلي 'البام' عن مجموعة من الأسماء البارزة في مناطق عديدة.

ويأتي هذا اللقاء مباشرة بعد انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجدد عقب عقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الأسبوع الماضي.

وأوضح موقع "هسبريس" أن حزب الأصالة والمعاصرة عاش منذ توقيف القياديين البارزين عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ارتدادات كبيرة.

وانشغل الشارع المغربي بما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" الحاج أحمد بن إبراهيم من أصول مغربية مالية، حيث أسقطت القضية شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات "المالي" الذي يقبع حاليا في السجن.

وتفجرت القضية منتصف شهر يناير بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات" و"تبييض أموال". ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما 21 منهم رهن الاعتقال من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ومسؤولون بارزون آخرون.

وفي السياق، أفادت صحيفة "هسبريس" بأن أولى جلسات النظر في ملف تاجر المخدرات "إسكوبار الصحراء" ستعقد يوم الخميس 23 مايو 2024.

وأوضحت أن المتهمين في هذا الملف من ضمنهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، سيمثلون أمام المستشار علي الطرشي بغرفة جرائم الأموال.

المصدر: "هسبريس"