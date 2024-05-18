ليبيا.. الداخلية بحكومة حماد تنفي مقتل النائب إبراهيم الدرسي

نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابساب اختفائه.

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وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المقدم محمد أبولموشة، في بيان منتصف ليل الجمعة/ السبت إن مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك "بعد سرقة منزله في ساعة متأخرة ليل الخميس".

وأضاف البيان أنه "على ضوء هذه الواقعة قامت وزارة الداخلية بتكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفائه".

وكان مصدر برلماني ليبي، أكد بوقت سابق انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس، مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي. وقال المصدر: "حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي أمس لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرا إلى أنه عقب ذلك "تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي، ومعرفة مصيره".

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011،نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.

المصدر: بوابة الوسط+ أ ف ب