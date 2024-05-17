وزير الخارجية الليبي يدعو لتعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي

أشار وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج إلى أن مشاركة ليبيا في منتدى قازان تعكس أهمية التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي.

وأفاد الحويج، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية، بأن هذا التعاون لا يزال دون حجم الطموحات.

ودعا وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة إلى تطوير العلاقات، وقال إن "وتيرة العلاقات يجب أن تكون أكبر وحجم الشراكة والتعاون والربط الاقتصادي والتنموي والزراعي والصناعي يجب أن يكون أقوى".

وتستضيف مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT