"سرايا القدس" تعرض مشاهد من عملية قصف التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محور "نتساريم"

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد من عملية قصف التحشدات العسكرية الإسرائيلية بصواريخ 107 في محور "نتساريم".

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو تضمن "مشاهد من عملية قصف التحشدات العسكرية الإسرائيلية بصواريخ 107 في محور نتساريم، ضمن معركة طوفان الأقصى، لواء الوسطى سلاح المدفعية".

وأظهرت المشاهد "مقاتلين من سرايا القدس وهم يجهزون ويطلقون صواريخ 107".

وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق، أنها قصفت مقر قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مقتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب في لواء المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة.

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المصدر: RT