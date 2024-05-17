مسيرة حاشدة في عمان دعما لغزة (فيديوهات)

نظمت فعاليات شعبية وحزبية وشبابية في العاصمة الأردنية، عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة دعما لغزة وتنديدا بـ"الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي" في القطاع.

وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم وغضبهم "إزاء استمرار العدوان الوحشي الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين" في غزة ولاسيما مخيم جباليا شمال القطاع الذي كثف الجيش الإسرائيلي قصفه له مؤخرا.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لـ"وقف العدوان وتبني مواقف جادة لردع العدوان وإلزام سلطات الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

الهتاف الآن في عمان إلى معسكر #جبالياpic.twitter.com/YP4fNDkZKv — شباب لأجل القدس - الأردن (@4jerusalem) May 17, 2024

وأفادت قناة "المملكة" الحكومية الأردنية بأن المسيرة حملت شعار "غزة تقاوم"، وأنها نددت أيضا بـ"الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

عهد على الأحرار بأن يكون هذا الميثاق

دستورنا في التعامل مع الكيان المحتل 🇵🇸🇯🇴



عمّان - وسط البلد / الأردن 📍 pic.twitter.com/XrVlGyD1za — Rashed (@mubaidin_rashed) May 17, 2024

وطالب المشاركون بـ"قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتزويد أهل غزة بالمساعدات في ظل التجويع الحاصل بالقطاع".

#الآن | حشودٌ كبيرة من الشعب الأردني يشاركون في مسيرةٍ وسط العاصمة عمان؛ نصرةً لغزة. pic.twitter.com/LIQOCOms7u — شباب لأجل القدس - الأردن (@4jerusalem) May 17, 2024

"عمان تدعو لغزة"



الآن من مسيرة حاشدة وسط العاصمة الأردنية #عمان. pic.twitter.com/y8dhLGkxxT — شباب لأجل القدس - الأردن (@4jerusalem) May 17, 2024

المصدر: RT