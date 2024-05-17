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صورة مشتركة بين السيسي ورئيس المخابرات المصرية في القمة العربية تثير تفاعلا

مجتمع

صورة مشتركة بين السيسي ورئيس المخابرات المصرية في القمة العربية تثير تفاعلا
Globallookpress
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة التقطت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل خلال قمة جامعة الدول العربية العربية الـ"33" التي عقدت أمس بالبحرين.

وأظهرت الصورة، السيسي جالسا وواضعا كفه تحت ذقنه وينصت لكلمات القادة بتركيز خلال القمة، وخلفه رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل وقد اتخذ نفس وضعية اليد وطريقة الجلوس.

تفاعل نشطاء السوشيال ميديا مع هذه الصورة اللافتة وقاموا بإعادة مشاركتها على حساباتهم، وراح كل منهم يفسرها على هواه.

وقالت ناشطة: "نفس القعدة نفس الحركة نفس النظرة الاتنين روؤساء مخابرات الرئيس السيسي رئيس المخابرات الحربية الأسبق واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.. الاتنين نفس التفكير او بيكملوا تفكير بعض".

وعلق حساب قائلا: "أحلا صورة لأسود بلدنا".

وكتب أحدهم: "حفظ الله فخامة الرئيس السيسي لمصر وشعبها يارب انك تكون له عوين ومعين يارب العالمين".

فيما اكتفت ناشطة بالقول: "ربنا يستر يارب".

وعلق حساب: "ياترى النظرة دي كانت لمين".

وكتب أحدهم: "صورة للتاريخ يا ريت نفتكر الصورة دي كويس لأن اللي هيحصل بعدها هيتفسر بيه سبب النظرة دي".

فيما علق ناشط قائلا: "ربنا يعنهم على حمل الأمانه وربنا يحفظهم ويحفظ مصر".

ولم يكتف الناشطون بتفاعلهم فقط على هذه الصورة، بل شاركورا كلمة السيسي خلال القمة العربية وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وكتب أحدهم: "عزـز مصر الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا".

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT

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