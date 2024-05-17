صورة مشتركة بين السيسي ورئيس المخابرات المصرية في القمة العربية تثير تفاعلا

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة التقطت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل خلال قمة جامعة الدول العربية العربية الـ"33" التي عقدت أمس بالبحرين.

وأظهرت الصورة، السيسي جالسا وواضعا كفه تحت ذقنه وينصت لكلمات القادة بتركيز خلال القمة، وخلفه رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل وقد اتخذ نفس وضعية اليد وطريقة الجلوس.

تفاعل نشطاء السوشيال ميديا مع هذه الصورة اللافتة وقاموا بإعادة مشاركتها على حساباتهم، وراح كل منهم يفسرها على هواه.

وقالت ناشطة: "نفس القعدة نفس الحركة نفس النظرة الاتنين روؤساء مخابرات الرئيس السيسي رئيس المخابرات الحربية الأسبق واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.. الاتنين نفس التفكير او بيكملوا تفكير بعض".

نفس القعدة

نفس الحركة

نفس النظرة

الاتنين روؤساء مخابرات

الرئيس السيسي رئيس المخابرات الحربية الأسبق

اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

الاتنين نفس التفكير او بيكملوا تفكير بعض pic.twitter.com/4opbijYvn1 — Sana Mohamed 🇪🇬❤️ (@sANa4327194M0h) May 16, 2024

وعلق حساب قائلا: "أحلا صورة لأسود بلدنا".

نفس القعدة

نفس الحركة

نفس النظرة

الاتنين روؤساء مخابرات

الرئيس السيسي رئيس المخابرات الحربية الأسبق

اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

الاتنين نفس التفكير او بيكملوا تفكير بعض pic.twitter.com/4opbijYvn1 — Sana Mohamed 🇪🇬❤️ (@sANa4327194M0h) May 16, 2024

وكتب أحدهم: "حفظ الله فخامة الرئيس السيسي لمصر وشعبها يارب انك تكون له عوين ومعين يارب العالمين".

حفض الله فخامة الرئيس السيسي لمصر وشعبها يارب انك تكون له عوين ومعين يارب العالمين — حربي الحربي الحربي (@alhrby66079) May 16, 2024

فيما اكتفت ناشطة بالقول: "ربنا يستر يارب".

ربنا يستر يارب — samaahmed (@samaalex) May 16, 2024

وعلق حساب: "ياترى النظرة دي كانت لمين".

يا ترى النظرة دى كانت لمين — هناء اديب (@kDFg6Yr7j7h5mgv) May 16, 2024

وكتب أحدهم: "صورة للتاريخ يا ريت نفتكر الصورة دي كويس لأن اللي هيحصل بعدها هيتفسر بيه سبب النظرة دي".

صورة للتاريخ يا ريت نفتكر الصورة دى كويس لأن اللى هيحصل بعدها هيتفسر

بيه سبب النظرة دى 👏👏✌️✌️✌️ — 🇪🇬🇪🇬 Dina Tam 🇪🇬🇪🇬 (@DenaEldeen) May 16, 2024

فيما علق ناشط قائلا: "ربنا يعنهم على حمل الأمانه وربنا يحفظهم ويحفظ مصر".

ولم يكتف الناشطون بتفاعلهم فقط على هذه الصورة، بل شاركورا كلمة السيسي خلال القمة العربية وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وكتب أحدهم: "عزـز مصر الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا".

- عزيـز مصـر الرئيس #السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا ..✌️🇪🇬



pic.twitter.com/4t23LYQr3k — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) May 16, 2024

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT