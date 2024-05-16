الأمن الكويتي يضبط متهما بـ"الانضمام لجماعة محظورة" خططت لأعمال إرهابية في السعودية

أمرت السلطات القضائية في الكويت بحجز مواطن لاتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، والاجتماع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في السعودية".

وقالت النيابة العامة بدولة الكويت في بيان نشرته على منصة "إكس": إن "المواطن الكويتي نشر معلومات عن الجماعة المحظورة على الشبكة المعلوماتية، وقام بمباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأشارت النيابة إلى أن "هذا المتهم نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "استجوبت النيابة الكويتية المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال التحقيق".

وكانت النيابة العامة الكويتية أعلنت قبل أيام قليلة أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.

المصدر: RT