الهلال الأحمر يكشف عن حصيلة الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 15 ألف طفل قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الجمعية في منشور على منصة "إكس"، إلى "أن 15 ألفا و103 أطفال استشهدوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر".

وفي بداية مايو، أشارت تقديرات أممية بأن "هناك 37 طفلا في قطاع غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، لليوم 223 على التوالي، ما أسفر عن مقتل 35,233 مواطنا وإصابة 79,141 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في أحدث إحصائية قامت بها وزارة الصحة في غزة.

المصدر:RT