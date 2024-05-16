القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها دمرت أمس 4 طائرات مسيرة في منطقة تخضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.

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وقالت القيادة المركزية في بيان إن قواتها "نجحت في تدمير 4 طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ولفتت القيادة، إلى أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

تحديث القيادة المركزية الامريكية ليوم 15 مايو/آيار



في يوم 14 مايو/آيار, حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.



تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل… pic.twitter.com/cQhBy6Pdaa — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) May 16, 2024

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت أمس الأربعاء أنها استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية، وأصابتها بشكل دقيق.

يأتي ذلك، في وقت حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله" مهدي المشاط من "خيارات حاسمة وجريئة وصعبة" ستتخذها الحركة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن "المرحلة الرابعة من التصعيد ستبدأ بعمليات نوعية".

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT