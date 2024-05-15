مقتل 3 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين في طولكرم شمال الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، برصاص جنود إسرائيليين خلال اقتحام قوات الجيش مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

وقالت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه المواطنين الفلسطينيين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة، ونشرت قناصتها وأطلقت النار على كل ما يتحرك فيها.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك ومنطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.

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وتابعت أن المواجهات التي شهدتها المدينة أدت لإصابة ثلاثة شبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محل بيت المقدس للصرافة في منطقة الكراجات القديمة في الحي الغربي للمدينة، ومحل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما.

وقتل شاب فلسطيني في وقت سابق من الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية فرّقت بالقوة مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

المصدر: وفا