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مقتل فلسطيني خلال تفريق القوات الإسرائيلية مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ76

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني خلال تفريق القوات الإسرائيلية مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ76
AFP
مسيرة إحياء لذكرى النكبة في نابلس، صورة تعبيرية.
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قتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية فرّقت بالقوة مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاما)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، قتل إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية، تخللها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر: "وفا" +  RT

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