مقتل فلسطيني خلال تفريق القوات الإسرائيلية مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ76

قتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية فرّقت بالقوة مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاما)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، قتل إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة.

استشهاد الشاب أيسر محمد صافي (20 عاما) من مخيم الجلزون، شمال رام الله، بعد اصابته برصاص الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. https://t.co/Q3ehdBEoHwpic.twitter.com/8WzVOzpFbR — Dahlia A. Nofal 🌿♉️ ‏داليا نوفل (@DahliaDou) May 15, 2024

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية، تخللها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر: "وفا" + RT