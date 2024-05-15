"كتائب القسام" تعلن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غزة (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري التابع لـ"القسام" مقطعا مصورا عرض فيه طائرة مسيرة قال إنها تابعة للجيش الإسرائيلي وسيطرت كتائب القسام عليها غرب مخيم جباليا.

وفي وقت سابق من اليوم عرضت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش العسكري شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما قالت إن مقاتليها "تمكنوا أيضا من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من الجنود الإسرائيليين شرق مخيم جباليا".

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، إصابة عدد من جنوده، وذلك بعد أن أكدت "كتائب القسام" أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

المصدر: RT