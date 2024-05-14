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ملك البحرين يشدد على أهمية القمة العربية في المنامة

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يشدد على أهمية القمة العربية في المنامة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تمنياته الخالصة بنجاح القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، التي تعقد يوم 16 مايو الجاري في العاصمة المنامة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث استهله بالترحيب بقادة الدول العربية، معربا عن "تمنياته بالخروج بنتائج إيجابية وقرارات بناءة ومثمرة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكانياتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة، ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد ملك البحرين "على ما يمثله انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين من أهمية في هذه المرحلة الدقيقة والهامة، التي تشهد فيها المنطقة أحداثا وتطورات متسارعة، تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كافة التحديات بما يخدم قضايا أمتنا العربية".

وبحث مجلس الوزراء البحريني في جلسته، الاستعدادات والترتيبات والتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية، وأعرب الملك "عن شكره وتقديره لكل الجهود المخلصة والمتواصلة التي تبذل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وجميع الجهات المعنية، وذلك بروح الفريق الواحد فريق البحرين في الإعداد والتنظيم للقمة والعمل على إنجاحها وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لضيوف البلاد الكرام".

المصدر: RT

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