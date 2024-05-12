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سيدروت تتعرض لهجوم صاروخي جديد من غزة لحظة إطلاق إسرائيل صافرات إنذار "احتفالية"

أخبار العالم العربي

سيدروت تتعرض لهجوم صاروخي جديد من غزة لحظة إطلاق إسرائيل صافرات إنذار
AFP
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تعرضت مدينة سيدروت المحاذية لضربة صاروخية جديدة مساء الأحد في سادس هجوم من قطاع غزة اليوم، وتزامن الهجوم الجديد مع إطلاق إسرائيل صافرات الإنذار بمناسبة ما يسمى بـ"الاستقلال".

وانطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة للمرة السادسة اليوم الأحد نتيجة إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من القطاع.

ونفذت الفصائل عددا كبيرا من الهجمات اليوم الأحد ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمال غزة وفي مدينة رفح بالجنوب، حيث تم استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل المعبر

وشمل الهجوم مساء الأحد مناطق سيدروت وناحل عوز. وقالت مصادر عبرية أن انفجارات سمعت في تلك المناطق.

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وتزامن إطلاق الصواريخ على سيدروت مع إطلاق صافرات الأنذار في يوم ما يسمى بـ"استقلال إسرائيل" في الساعة 8 بالتوقيت المحلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه "تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة على سديروت والغلاف، بعد دقائق قليلة من بدء احتفالات يوم ذكرى (استقلال إسرائيل). وتم اعتراض أحد الصواريخ وسقط الآخر في منطقة مفتوحة".

المصدر: RT

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