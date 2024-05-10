في أقل من 24 ساعة.."حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل مستخدما صواريخ وأسلحة متنوعة

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 10 مايو 2024، وفقا للآتي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 13:00: استهداف ‌‌‏التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.‏

2- الساعة 17:11: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا.

4- استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا.

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- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- ا‏لساعة 00:50: استهداف قوات العدو الإسرائيلي وآلياته في موقع المالكية بقذائف المدفعية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة.‏

2- الساعة 17:00: استهداف قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

3- الساعة 18:30: إعادة استهداف قاعدة خربة ماعر للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك أثناء تجمّع جنود العدو في القاعدة لرفع الأضرار.







المصدر: RT