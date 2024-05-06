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"الصوت لن يخفت والكاميرا لن تكسر".. إعلاميون على الحدود اللبنانية ينظمون وقفة في ذكرى قتلى الصحافة

أخبار العالم العربي

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نظمت مجموعة من الصحفيين المتواجدين على جبهة الجنوب اللبناني يوم الاثنين وقفة في"ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية" ببلدة مرجعيون، مؤكدين بأن "صوت الحقيقة لن يخفت ونقل الصورة لن يتوقف".

وقام مجموعة من الصحفيين المتواجدين على جبهة الجنوب اللبناني من مختلف وسائل الإعلام والوكالات المحلية والعربية، بتنظيم وقفة في "ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في بلدة مرجعيون".

ووقفوا دقيقة صمت على "أرواح كل من فرح عمر وربيع معماري وعصام عبدالله الذين قتلتهم إسرائيل بعد استهدافهم بشكل متعمد خلال تغطية الاشتباكات جنوب لبنان".

ودعا الصحفيون لمحاسبة "إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الصحفيين والمدنيين وسط سياسة الإفلات من العقاب"، كما أكدوا على "ضرورة استمرار التغطية ونقل الحقيقة والواقع بالصوت والصورة".

وشدد المشاركون بأن "صوت الحقيقة لن يخفت وأن نقل الصورة لن يتوقف".

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المصدر: RT

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