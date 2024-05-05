"حماس": مصممون على اتفاق ينهي العدوان ووفد الحركة قد سلم الوسطاء ردنا

أعلنت حركة "حماس" يوم الأحد أنها مصممة على اتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، موضحة أن وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد حماس، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وأكدت حركة "حماس" في بيان رسمي الأحد، عن انتهاء جولة مباحثات هدنة غزة في القاهرة، مشيرة إلى مغادرة وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة في قطر.

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وذكر البيان: "وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وأضاف: "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى في وقت سابق، بأن المفاوضات الجارية من أجل التوصل لاتفاق وقف النار في قطاع غزة تسير بشكل إيجابي، منوها بأن ما ينشر من بنود الاتفاق في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، مؤكدا أن أحد تلك البنود متعلق بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أن "موافقة حماس على المقترح المعروض على الطاولة تعني قبول صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 40 يوما من التهدئة وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين".

المصدر: RT + وكالات