فضيحة مدوية تحرج برلين.. خرق أمني أتاح الوصول إلى معلومات سرية عن 6 آلاف اجتماع للجيش الألماني

قال موقع "تسايت أونلاين" الألماني إن خرقا أمنيا أتاح الوصول إلى معلومات تتعلق بانعقاد ما لا يقل عن 6 آلاف اجتماع للجيش الألماني على منصة "ويبيكس" المخصصة للمؤتمرات عبر الفيديو.

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وخلال بحث أجراه الموقع الإخباري، كان من الممكن الوصول إلى اسم الشخص الذي يوجه دعوات إلى اجتماعات مهمة للجيش الألماني عبر "ويبيكس" وإلى معلومات أخرى مثل الوقت والتاريخ.

وذكر الموقع أنه "كان من الممكن العثور على أكثر من 6 آلاف اجتماع عبر الإنترنت بعضها مصنف على أنه سرّي ويتناول مواضيع بينها على سبيل المثال صواريخ من طراز "تاوروس" الطويلة المدى التي تطالب بها أوكرانيا أو موضوع "ساحة المعركة الرقمية".

إضافة إلى ذلك، كان من السهل التعرف إلى غرف الاجتماعات الإفتراضية المخصصة لأعضاء الجيش الألماني البالغ عددهم 248 ألفا وذلك بفضل التصميم الإلكتروني الضعيف الذي يفتقر حتى إلى الحماية بكلمة مرور.

وأشار "تسايت أونلاين" إلى أنه عثر من بين أمور أخرى، على غرفة الاجتماعات الرقمية الخاصة بقائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتز.

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وذكر اسم إينغو غيرهارتز في مارس عندما سربت محادثة سرية بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني، إذ كان غيرهارتز من بين عسكريين يزعم أنهم لم يستخدموا الخط المشفر المطلوب على "ويبيكس".

وتسببت المحادثة في فضيحة في ألمانيا كما وضعت البلاد في موقف محرج أمام حلفائها.

وبحسب موقع "تسايت أونلاين" فإن الجيش الألماني لم يعلم بالاختراق الأمني إلا بعد أسئلة وجهها صحفيون.

وأكد متحدث باسم الجيش الألماني لوكالة "فرانس برس" أنه كانت هناك ثغرة في مواقع "ويبيكس" التابعة للجيش، لكن بمجرد التنبه إلى وجودها تم العمل على تصحيحها في غضون 24 ساعة.

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وجاء ما نشره موقع "تسايت أونلاين" يوم السبت بعد شهرين على تسريبات حول اجتماع عسكري سري عبر الأداة نفسها.

وظهر التسجيل الذي تبلغ مدته 38 دقيقة للمرة الأولى يوم 1 مارس ونشرته RT، وأكدت الحكومة الألمانية صحته.

ويبحث فيه 4 من كبار ضباط الجيش الألماني بينهم قائد القوات الجوية إنغو غيرهارتس، والعميد فرانك غراف سبل تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الألمانية، وكيفية استخدامها لمهاجمة جسر القرم ومخازن الأسلحة والمواقع العسكرية الروسية "وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة".

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حينها، إن الاختراق كان بسبب اتصال غير آمن لأحد الضباط المعنيين من سنغافورة.

وتابع: "يشير هذا إلى العميد فرانك غريفي الذي توقف في سنغافورة 19 فبراير وزار معرض الطيران هناك".

المصدر: أ ف ب