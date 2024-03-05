حديث العسكريين الألمان المخترق يؤكد ضعف الاستخبارات الألمانية

قال مصدر في الدوائر العسكرية الفرنسية لراديو Europe 1 إن حديث الضباط الألمان حول ضرب جسر القرم الذي نشرته روسيا، يسيئ لسمعة الاستخبارات الألمانية، ويؤكد تدني كفاءتها.

ونقلت الإذاعة عن مصدرها قوله: "اختراق لا يمكن تصوره، صفر احترافية".

ووصف المصدر الحادث بأنه "مهين للغاية، وأدخل السلطات الألمانية في أزمة أفقدت الاستخبارات الألمانية مصداقيتها".

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وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الاختراق كان بسبب اتصال غير آمن لأحد الضباط المعنيين من سنغافورة.

وتابع: "يشير هذا إلى العميد فرانك غريفي الذي توقف في سنغافورة 19 فبراير وزار معرض الطيران هناك".

وظهر التسجيل الذي تبلغ مدته 38 دقيقة للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي ونشرته RT، وأكدت الحكومة الألمانية صحته.

ويبحث فيه 4 من كبار ضباط الجيش الألماني بينهم قائد القوات الجوية إنغو غيرهارتس، والعميد فرانك غراف سبل تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الألمانية، وكيفية استخدامها لمهاجمة جسر القرم ومخازن الأسلحة والمواقع العسكرية الروسية "وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة".

المصدر: نوفوستي