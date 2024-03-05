الحكومة الألمانية تكافح للتحقيق في تداعيات التسريب

المستشار الألماني يبذل جهودا كبيرة للتحقيق في قضية التسجيلات المسربة لضباط ألمان كبار، علّه يجد تبريرات لها والكرملين ينتظر النتائج. كيت كونولي – The Guardian

تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين لشرح المناقشة المسربة بين كبار العسكريين حول إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. ووصل ألكسندر غراف لامسدورف إلى وزارة الخارجية دون الرد على طلبات الصحفيين للتعليق، بحسب تقارير وكالات الأنباء الروسية.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المناقشات المسربة أظهرت أن الرغبة في الحرب في أوروبا "لا تزال مرتفعة للغاية"، والهدف هو ضمان "هزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة". كما علق الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قائلا: "ألمانيا تخطط لحرب مع روسيا".

في المؤتمر الهاتفي، يستعد أربعة ضباط، من بينهم قائد القوات الجوية الألمانية، إنغو جيرهارتز، لإجراء مناقشة مع وزير الدفاع بيستوريوس حول احتمال نشر صواريخ توروس في أوكرانيا، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن التسليم السريع واستخدام صواريخ توروس أمر ممكن، لكنه يستلزم مشاركة جنود ألمان في ساحة المعركة.

وفق التسجيل: يستغرق تدريب توروس للجنود الأوكرانيين، لتجنب وضع جنود ألمان على الأراضي الأوكرانية، شهورًا من الإعداد. وناقش الضباط أيضًا إمكانية استخدام الصواريخ لتدمير الجسر الذي بنته روسيا ويربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا.

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتز، في الأسبوع الماضي، إرسال صواريخ توروس لأنه قال إن العملية ستتضمن إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا. وقال: لا يمكن ربط الجنود الألمان في أي وقت وفي أي مكان بالأهداف التي يصل إليها نظام توروس، ولا حتى في ألمانيا.

وبينما تكافح الحكومة الألمانية للتعامل مع تداعيات التسريب، مع طرح أسئلة حول أمن اتصالاتها الداخلية والتكهنات حول المناقشات الأخرى التي تمكنت روسيا من الاستماع إليها، قال المستشار الألماني شولتس إنه سيتم إجراء تحقيق سريع وكامل وفعال، بينما ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا: نأمل أن نتمكن من معرفة نتيجة هذا التحقيق.

المصدر: The Guardian

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