السعودية: سحب لقب "معالي" من الخونة والفاسدين

أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بعدم إطلاق لقب "معالي" على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة "وزير" والمرتبة "الممتازة".

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وشدد الأمر الملكي على سحب لقب "معالي" من المتورطين في تلك الجرائم، سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم. وشمل الأمر أيضا التوجيه بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها.

ونص الأمر الملكي أيضا على أن القرار يأتي "استشعارا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما".

ووصف خبراء ومختصون سعوديون ما تضمنه الأمر الملكي المذكور من سحب لقب "معالي" من الخونة والفاسدين، بأنه "عقوبة تكميلية إضافية تعزز محاربة الفساد في ظل سن الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها".

يشار إلى أن الأمر الخاص بعدم إطلاق لقب "معالي" على الخونة والفاسدين بات ساريا ويُعمل به فورا، بحسب المركز الوطني السعودي للوثائق والمحفوظات.

المصدر: صحيفة "عكاظ"