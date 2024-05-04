"كلما طال الانتظار كبرت وصمة العار".. الملكة رانيا تستذكر نصيحة الملك الحسين بشأن السلام

دعت ملكة الأردن رانيا العبدالله، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له أهل غزة، مستذكرة نصيحة لملك الأردن الراحل الحسين.

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وقالت الملكة رانيا، خلال مقابلة عبر قناة MSNBC الأمريكية، إن "على المجتمع الدولي أن يستخدم نفوذه، وهذا يعني أن عليه أن يكون مستعدا لمحاسبة كلا الطرفين. والوصول إلى سلام عادل لا يمكن أن يقتصر فقط على تطبيق الجانب الأقوى لإرادته على الجانب الأضعف، مما يعني أنه يتعين فهم عدم توازن القوى هنا".

واستذكرت الملكة نصيحة والد زوجها، الملك الراحل الحسين، الذي وقع اتفاق سلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1994. وقالت: "هو الذي قال لي ذات مرة: "رانيا، عليك دائما أن تضعي نفسك مكان الشخص الآخر". لم أنس هذه الكلمات أبدا. طلب بسيط ولكن نادرا ما يقوم به الناس هذه الأيام. وهذا هو مدخل التعاطف".

وأضافت : كل ما أريده هو أن يحاول الجميع ولو لمرة واحدة أن يضعوا أنفسهم مكان الفلسطينيين.

وفي تعليقها على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير والذي اعتبر أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أشارت الملكة رانيا إلى أن "الأمر قد يستغرق سنوات حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، ولا يمكن الانتظار لأن الناس يقتلون اليوم. التاريخ يكتب اليوم. والجميع بالفعل متأخرون جدا. وكلما طال الانتظار، كلما كبرت وصمة العار على الضمير العالمي".

ودعت الملكة رانيا المجتمع الدولي إلى الضغط بشكل عاجل على إسرائيل لوقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له أهل غزة، والكف عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إنه "عندما يعتمد التجويع كسلاح حرب، فهذا عقاب جماعي، وهذه جريمة حرب. وعندما يتم تهجير سكان بأكملهم، فهذه جريمة حرب، مشيرة إلى أنه "من الواضح جدا أن إسرائيل ليس لديها مشكلة في استهداف المدنيين، وأنهم يستخفون بقيمة حياة الفلسطينيين".









المصدر: عمون