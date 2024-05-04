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الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المقابر الجماعية في غزة

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الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المقابر الجماعية في غزة
Globallookpress
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طلبت الجزائر عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول المقابر الجماعية في قطاع غزة في 7 مايو، بحسب ما أعلن مصدر في المنظمة العالمية.

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نيبينزيا يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة
نيبينزيا يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة

وقال المصدر: "طلبت الجزائر مشاورات مغلقة حول هذا الموضوع (المقابر الجماعية في قطاع غزة)".

كما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا في اجتماع الجمعية العامة، يوم الأربعاء، إن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين.

 

المصدر: تاس

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