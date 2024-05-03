"كتائب القسام" تعلن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة من جنوب لبنان (فيديو)

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر رشقات صاروخية مكثفة من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات عسكرية شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مشاهد من "إطلاقها رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات العدو شمال فلسطين المحتلة".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق، استهدافها لتجمعات القوات الإسرائيلية المتواجدة في محور "نتساريم" وبالقرب من كيبوتس (حوليت) بصواريخ وقذائف الهاون.

كما انتقد عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، محذرا من تقويض أمنها على يد نظائر لـ"حماس".

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المصدر: RT