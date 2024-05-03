المنامة: "سرايا الأشتر" منظمة إرهابية وتمارس أنشطتها خارج البحرين

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، الجمعة، أن "سرايا الأشتر" هي منظمة إرهابية وتمارس أنشطتها خارج البحرين.

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وقال محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني، إن "مملكة البحرين سبق وأن قامت بتصنيف ما يسمى (سرايا الأشتر) تنظيما إرهابيا، كما قامت دول عدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بتصنيف تلك المنظمة كيانا إرهابيا".

وأشار العباسي إلى أن "المنظمة الإرهابية المذكورة تمارس أنشطتها خارج مملكة البحرين".

وكانت "المقاومة الإسلامية في البحرين – سرايا الأشتر" أعلنت أمس الخميس مسؤوليتها عن إطلاق النار على إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ بداية حرب غزة.

وقال التنظيم في بيان له إنه استهدف مقر شركة النقل البري الإسرائيلية "تراك نت" (Trucknet) في مدينة إيلات يوم الثلاثاء 27 أبريل "بواسطة الطيران المسير"، وذلك "دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبينا المقاوم في غزة".

المصدر: RT+ بنا