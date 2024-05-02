"حزب الله" يعرض مشاهد من استهداف مبنى في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل

عرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم الخميس، مشاهد من عملية استهداف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لمبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم أمس استهدافه لـ3 مبان وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي وموقعا عسكريا جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".

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المصدر: RT