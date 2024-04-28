"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وأصبناه بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد استهداف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، وإصابته ‏بشكل مباشر.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مساء ‏يوم الأحد 28 أبريل 2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابوه ‏إصابةً مباشرة".‏

يتبع..