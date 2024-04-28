"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وأصبناه بشكل مباشر
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أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد استهداف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، وإصابته بشكل مباشر.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الأحد 28 أبريل 2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابوه إصابةً مباشرة".
يتبع..