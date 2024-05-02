مصر.. منع "بلوغر" شهير من دخول نقابة الصحفيين بسبب أطباق كشري (فيديو)

أصدرت نقابة الصحفيين في مصر قرارا بمنع البلوغر عمرو بيلا من دخول مقرها كضيف لاستخدامه النقابة في الدعاية الإعلانية بعد بثه فيديو قارن خلاله بين أطباق كشري اشتراها من 3 مطاعم شهيرة.

وأشاد "البلوغر" المتخصص في تقييم المطاعم خلال مقطع الفيديو بأحد الأطباق وعبر عن إعجابه بالثاني وانتقد الأخير، مما أثار حالة من الغضب لاستخدامه نقابة الصحفيين في الدعاية الإعلانية.

وكشف جمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، ملابسات الواقعة التي ارتكبها البلوغر الشهير داخل مقر النقابة، حيث قال في تصريح لموقع "مصراوي" إن قرار منع البلوغر من دخول نقابة الصحفيين جاء بعد نشره مقطع الفيديو المشار إليه عبر صفحته على "فيسبوك".

وأضاف أن البلوغر ليس عضوا بنقابة الصحفيين ولا يمت للنقابة بصلة ودخوله المتكرر للمقر كان كضيف بصحبة 3 من أعضاء النقابة.

ولفت عبد الرحيم إلى أن أعضاء النقابة الأصدقاء الثلاثة لعمرو بيلا، تمت إحالتهم للتحقيق من قبل مجلس النقابة وجار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"