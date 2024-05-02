موسكو تؤكد استعدادها مع بكين للمساعدة في تحقيق الوحدة الفلسطينية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عزم موسكو وبكين على الإسهام في توحيد الصف الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الروسية في أعقاب محادثة هاتفية جرت الأربعاء بين بوغدانوف وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار نتائج الاجتماعات الفلسطينية في موسكو وبكين، تم الاتفاق على مواصلة الجهود الهادفة إلى توحيد الصف الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك بمساعدة منسقة من روسيا والصين".

وقال البيان إنه خلال الاتصال، الذي جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أبلغ الأحمد محاوره بنتائج مشاركته في اجتماع وفدي حركتي "فتح" و"حماس" الذي تم تنظيمه في بكين.

وحسب البيان، فقد شدد الأحمد على أن هذا اللقاء "جاء تماشيا مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات الفلسطينية التي عقدت في موسكو خلال الفترة من 29 فبراير إلى 1 مارس، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في توحيد كافة القوى السياسية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين"، وإيلاء أهمية خاصة لمهمة إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967.

المصدر: RT