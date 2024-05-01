سمير جعجع: قتال حزب الله ضد إسرائيل أضر بلبنان

انتقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، "حزب الله" على قتاله ضد إسرائيل دعماً لـ"حماس"، معتبرا أن القتال أضر بلبنان دون أن يؤثر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيد برس"، رأى سمير جعجع أنه "يجب على حزب الله الانسحاب من المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، وأنه يتعين على الجيش اللبناني الانتشار في جميع النقاط التي يتخذ فيها مقاتلو "الحزب" مواقعهم.

وأضاف جعجع: "لا يحق لأحد أن يتحكم في مصير بلد وشعب بمفرده.. حزب الله ليس الحكومة في لبنان.. هناك حكومة في لبنان يمثل فيها حزب الله".

وتابع: "كل الضرر الذي كان من الممكن أن يحدث في غزة... حدث..ما فائدة العمليات العسكرية التي انطلقت من جنوب لبنان؟ لا شيء".

ودعا سمير جعجع "حزب الله" إلى الانسحاب من المناطق الحدودية وانتشار الجيش اللبناني، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنهى حرب الـ34 يوما بين إسرائيل و"حزب الله" في عام 2006.

كما ناقش جعجع الحملة التي يقوم بها حزبه لإعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب إلى لبنان.

وأكد رئيس "القوات" أن نسبة صغيرة فقط من السوريين في لبنان هي لاجئون سياسيون حقيقيون.

واقترح جعجع أن تنتهج بلاده نهج دول غربية مثل بريطانيا، التي أصدرت تشريعا مثيرا للجدل الأسبوع الماضي لترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.

واستطرد جعجع: "في لبنان يجب أن نقول لهم.. يا شباب، عودوا إلى بلدكم.. إن سوريا موجودة".

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفنا الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: "أ ب"