الإعلام العبري يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار على الحدود المصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الثلاثاء من جانب قوات الجيش الإسرائيلي من كتيبة الفهد على مشتبه بهم على الحدود المصرية.

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وقالت القناة السابعة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من الأشخاص حاولوا تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، عبر حدود مصر.

وكشفت أنه خلال عملية تبادل إطلاق النار تم تدمير جزء من البنية التحتية للجدار الفاصل بين حدود مصر وإسرائيل.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أطلقت النار على مهربي المخدرات على الحدود المصرية الذين كانوا يعملون في منطقة السياج الحدودي، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للحاجز.

ونفذت عملية إطلاق النار جنود من كتيبة الفهد بعد أن حددت مراقبة الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم على الحدود المصرية في منطقة "جبل حاريف" في منطقة لواء فران العسكري.

المصدر : القناة السابعة الإسرائيلية