الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نار قرب الحدود المصرية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن جنوده أطلقوا النار على مجموعة من المشتبه بهم في منطقة جبل حريف الواقعة قرب الحدود مع مصر مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن كاميرات المراقبة رصدت عددًا من المشتبه بهم على السياج الحدودي، في منطقة جبل حريف، الواقع وسط صحراء النقب على الحدود مع مصر.

كما أشار إلى أن عناصر من قوات كتيبة "بارديلاس" التابعة لحرس الحدود العاملة في المنطقة فتحت النار على المشتبه بهم، وأصابت عددا منهم.

فيما كشف مصدر عسكري إسرائيلي بأن المشتبه بهم عمدوا إلى تخريب السياج الحدودي في أثناء محاولتهم تهريب المخدرات.

المصدر: وكالات