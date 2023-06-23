إسرائيل تنشر صورة قاتلة الجندي المصري وتكشف عن كيفية استهدافه

نشرت إسرائيل صورة الجندية الإسرائيلية التي استهدفت الجندي المصري محمد صلاح خلال الاشتباك الذي وقع قبل أسبوعين على الحدود المصرية، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين على يد الجندي المصري.

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وكانت الجندية (ن) أول من تعرفت على الجندي المصري في منطقة جبل "حريف" مطلع الشهر الجاري من خلال المناظير، حيث وجهت القوات للقضاء عليه بعد أن قتل 3 جنود إسرائيليين هم ليا بن نون وأهاد دانان وأوري يتسحاق إيلوز.

وقالت الجندية قاتلة محمد صلاح : "كانوا الثلاثة أعز أصدقائي الذين ساروا معي طوال الطريق، لقد كانوا من بين أفضل المقاتلين الذين عرفتهم"

وقالت صجيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، إنه بعد الهجوم الدامي على الحدود المصرية في بداية الشهر، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وُجهت انتقادات شديدة لضباط من الجيش الإسرائيلي. وخاصة كتيبة الفهد بسبب الإخفاقات العديدة التي تم اكتشافها في إدارة الحادث في قطاع حريف، وأنه من المتوقع أن تتخذ القيادة الجنوبية إجراءات جديدة ضدهم قريبا.

وأضافت إنه مع ذلك، إلى جانب ذلك، أصبحت قصص من تصرفوا بشجاعة أيضًا واضحة خاصة قصة المحاربة الشابة (ن).التي بفضل التزامها بالمهمة، تم القبض على الإرهابية والقضاء عليها.

كانت الرقيب (ن) 19 عامًا ، أول من اكتشف الجندي المصري من خلال منظار ، في الكمين الذي أقامه لنفسه بعد ما قتل 3 جنود إسرائيليين، فحتى تلك اللحظة فتشت القوات في القطاع مرارا وتكرارا وفشلت في العثور عليه، كما أصر المتعقبون على أن الآثار تعود إلى سيناء وأنه يجب "استكشاف" الحدث.

ورصدت (ن) خلال عمليات البحث الجندي المصري حيث رأته من مسافة تزيد عن كيلومترين كنقطة سوداء مشبوهة على أرض الصحراء، ولم تدرك أنه كان شخصًا، لكنها قررت عدم تجاهل ما رأته وأبلغت قادتها بالعثور عليه، وتأكدت من وجوده بعد التقاط طائرة بدون طيار تتبعته ووجهت بقية القوات إلى النقطة.

وقال كبار المسؤولين في القيادة الجنوبية إن (ن) التي انضمت إلى الجيش الإسرائيلي قبل حوالي عام وشهرين ، أظهرت مستوى عالٍ من الاحتراف وأدى أدائها بشكل مباشر إلى منع كارثة أكثر صعوبة.

وقالت (ن) التي لك ينشر الجيش الإسرائيلي هويتها من أجل تجنب الانتقام منها: "قررت أن أضع نفسي في موقع مرتفع ومسيطر وبعد التعرف على الجندي المصري بالمنظار واصلت التحقيق فيما رأيته. وأبلغت بذلك على الفور إلى ضابط شرطة (ي) وظننت أنه مسلح رغم انها كانت منطقة بعيدة وبها العديد من المسافرين ".

المصدر : يديعوت أحرونوت