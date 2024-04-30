رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط يوجه رسالة للسعودية

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مهدي المشاط اليوم الثلاثاء، رسالة إلى السعودية بخصوص مسارها التفاوضي في اليمن.

إقرأ المزيد

وقال مهدي المشاط: "على السعودية الانتقال من مربع خفض التصعيد إلى مربع استحقاقات السلام وفق الخارطة التي تم التوصل إليها"، على حد تعبيره.

وأضاف المشاط: "على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن"، على حد وصفه.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أن "السعودية معنية بالمضي إيجابا لاستكمال المسار التفاوضي وعدم التباطؤ والتلكؤ عنه".

هذا ونفت حركة "أنصار الله" اليمنية في وقت سابق، استئناف المفاوضات مع السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، محملة الولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤولية عدم السماح بالتوصل إلى اتفاق سلام.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق على تمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

المصدر: "المسيرة" + RT