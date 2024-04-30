المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يحذر: أي تصعيد لن يقف عند حدود اليمن

حذر المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الثلاثاء، من أي تصعيد أمريكي ضد أمن واستقرار اليمن، مؤكدا أن أي تداعيات أو تصعيد لن يقف عند حدود اليمن.

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وجدد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين "موقف اليمن الثابت تجاه مساندة ودعم فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والمدعوم من أمريكا والغرب"، مشددا على "أهمية الحفاظ على تماسك وصلابة الجبهة الداخلية اليمنية في مواجهة المؤامرات الأمريكية والبريطانية".

وأكد المجلس السياسي الأعلى أن "الجهات الرسمية معنية باتخاذ القرارات الحازمة تجاه كل من يتورط في زعزعة الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أن "التحضيرات المشبوهة الجارية لثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر المدافع عن فلسطين ستبوء بالفشل".

وحذر من أن "أي تداعيات أو تصعيد لن يقف عند حدود اليمن"، لافتا إلى أن "سفن كل دول العالم آمنة في مرورها بالبحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، باستثناء السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي".

كما جدد التأكيد على "موقف اليمن الثابت تجاه أمن واستقرار المنطقة والبحرين الأحمر والعربي وباب المندب والمحيط الهندي".

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وأكمل المشاط: "نجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر والعربي وباب المندب والمحيط الهندي".

وفي إطار العمليات التي يشنها الحوثيون"دعما وإسنادا لغزة" في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، تتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حركة "أنصار الله" بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بينما تؤكد الحركة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.

المصدر: "المسيرة" + RT