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خفر السواحل التونسي ينتشل 9 جثث قبالة ساحل المهدية

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خفر السواحل التونسي ينتشل 9 جثث قبالة ساحل المهدية
Sputnik
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تمكن خفر السواحل بتونس من انتشال 9 جثث آدمية لفظها البحر قبالة ساحل المهدية.

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن الناطق بسم محكمة المهدية فريد بن جحا، أن 7 من بين هذه الجثث، وهي في حالة تحلل، تم انتشالها على مستوى شاطئ الشابة وجثتين على مستوى شاطئ سلقطة.

وبين بن جحا أنه جرى نقلها إلى المستشفى للقيام بالإجراءات اللازمة وتحديد هويات أصحابها بعد عرضها على التحليل الجيني.

ونفى المتحدث أن يكون قد تم حسم ما إذا كانت الجثث المنتشلة تعود إلى مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء وفق ما تم الترويج له في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأكد أنه تم فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات موت هؤلاء الضحايا وقد تعهد قاضي التحقيق بالبحث في هذا الموضوع.

المصدر: وكالات

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