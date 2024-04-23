تونس.. البحر يلفظ 5 جثث متعفنة جنوب شرقي البلاد

أكد مصدر أمني في تونس يوم الثلاثاء أن البحر لفظ 5 جثث متعفنة على سواحل ولاية قابس جنوب شرقي البلاد.

وقال المصدر إن هذه الجثث المتعفنة تعود لمهاجرين من دول الساحل والصحراء.

ورجح المصدر في تصريحاته أن الضحايا غرقوا في المياه الإقليمية الليبية وألقت بهم الأمواج في سواحل قابس بعد أن شهد البحر في الأيام الأخيرة اضطرابا وهبوبا لرياح شرقية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد قالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177 مليون دولار) على ثلاث سنوات للحد من الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الصحيفة أن هناك مبلغا أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه مع تعزيز بروكسل لحملتها لمكافحة الهجرة.

تجدر الإشارة على أنه في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وحتى الـ17 من أبريل وصل نحو 16 ألف مهاجر بينهم 2224 من تونس إلى إيطاليا، وذلك مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

المصدر: "موزاييك" + "فايننشال تايمز"