تونس.. إحباط 31 عملية هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الأوروبية

أعلنت السلطات التونسية يوم الخميس إحباط 31 عملية هجرة غير شرعية جرى خلالها إنقاذ 1335 مهاجرا غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط.

وذكر الحرس الوطني التونسي في بيان، أن وحداته تمكنت من إحباط عشرات الهجرات غير الشرعية عبر السواحل الشرقية للبلاد القريبة من إيطاليا.

وأفاد في بيانه بأن غالبية الأشخاص الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات أمنية في ولاية صفاقس جنوبي البلاد، ثمانية منظمين للرحلات غير الشرعية وحجزت 14 مركبا حديديا، و23 محركا بحريا تستخدم في هذه الرحلات.

وتشهد السواحل التونسية والليبية منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أسفرت هذه العمليات عن غرق الآلاف وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: RT